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Erdoğan'ın Atina ziyaretinde gündem Kıbrıs

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Erdoğan'ın Atina ziyaretinde gündem Kıbrıs
Kotzias, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Kasım sonunda veya Aralık başında Yunanistan’a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Kotzias, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Kasım sonunda veya Aralık başında Yunanistan’a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye ziyareti sırasında TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun Yunanistan ve Türkiye’nin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla diyaloğun yeninden başlamasından önce müzakereleri etkileyen konuların ele alınmasını önerdiğini söyledi.

Kotzias, basına açıklamada bulunarak, Türk mevkidaşının önerisini “olumlu bir adım” olarak niteledi ve her iki tarafın hazır olması amacıyla Yunanistan’ın önceden aynı öneride bulunduğunu belirtti.

Bakan Kotzias, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Kasım sonunda veya Aralık başında Yunanistan’a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. 

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