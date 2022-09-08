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‘Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına davet edilmesi AB’de tartışma yarattı’

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‘Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına davet edilmesi AB’de tartışma yarattı’
‘Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına davet edilmesi AB’de tartışma yarattı’

Türkiye dahil 17 ülkeyi gelecek ay Çekya’da liderler seviyesinde yapılacak “Avrupa Siyasi Topluluğu” toplantısına davet edeceği açıklanan Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye tartışmasının patlak verdiği iddia edildi.

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 6-7 Ekim'de AB Dönem Başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde Prag'da düzenlenecek gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi öncesinde “Avrupa Siyasi Topluluğu” toplantısı yapılması planlanıyor. İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurulmasını önerdiği ve tartışmalara yol açan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Prag'daki AB Zirvesi öncesinde 6 Ekim'de düzenlenecek.

Toplantıya 27 AB üyesinin yanı sıra Türkiye, Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'in yanı sıra Norveç, Liechtenstein, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan, lider seviyesinde davet edilecek.

Toplantıda görüşülecek ana konular Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, enerji krizi ve ekonomik durum olacak.

‘BAZI DİPLOMATLAR, ERDOĞAN’IN KATILMASINA İTİRAZ ETTİ’

Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngilizce yayın yapan yayın organı The National, “yeni Avrupa kulübü” olarak tanımlanan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet edilmesi kararının AB içinde tartışmalara yol açtığını yazdı. Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk çabalarıyla öne çıkan Erdoğan'ı toplantıya davet etme önerisinin itirazlara neden olduğu, bazı diplomatların Türkiye'nin Avrupa'nın demokratik değerlerine bağlılığıyla ilgili soru işaretlerini gündeme getirdiği belirtildi.

Öte yandan yeni Avrupa oluşumunun kapsayıcı olmasını isteyen Fransa lideri Macron'un Erdoğan'ın davet edilmesini desteklediği kaydedildi.

Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Avrupa Siyasi Topluluğu projesine karşı çıkan İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ı toplantıya katılmaya ikna çabalarının sürdüğü de belirtildi.

Macron, Ukrayna'nın AB üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek Ukrayna gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin üye olmak yerine Avrupa Siyasi Topluluğu çatısı altında birleşebileceği yönünde öneri getirmişti. Öte yandan AB yetkilileri, bunun AB genişlemesinin veya AB politikalarının yerine geçecek bir oluşum olmadığını vurguluyor.

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