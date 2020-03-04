Erdoğan'ın avukatından "Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi şerefsizdir" diyen CHP'li Özkoç'a: Bu hadsiz açıklamaların hesabını yargı önünde vereceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un parlamentoda düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) eş başkanı olduğunu söyleyerek, "BOP’un eş başkanı olan, 3 milyon Müslüman'ın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" ifadelerini kullandı.

Özkoç'un Meclis'te yaptığı konuşmanın ardından Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan'ın avukatı Aydın, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti. Aydın, Özkoç'un söz konusu ifadelerini hesabında paylaşarak, "Seviyesiz ve düzeysiz açıklamalarınızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyduğunuz husumetin bir yansıması olduğunun farkındayız. Bu hadsiz açıklamaların, ve müptezel üslubun hesabını yargı önünde vereceksiniz" diye yazdı.