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Erdoğan’ın Barış Kuvvetleri ve KKTC açıklaması Rum basınında geniş yer buldu

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Erdoğan’ın Barış Kuvvetleri ve KKTC açıklaması Rum basınında geniş yer buldu
Erdoğan’ın Barış Kuvvetleri ve KKTC açıklaması Rum basınında geniş yer buldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırma kararının ardından 1974’ten beridir KKTC’de görev yapmakta olan Barış Kuvvetleri’nin güçlendirileceği ve KKTC’nin diğer devletlerle ilişkilerinin yükseltileceği açıklaması, Rum basınında geniş yer buldu.

 

Haberi Politis, “Erdoğan’ın Sınırı Yok… Tehditlerini Meşruiyetle Örtüyor” başlığıyla ve fotoğraflı olarak birinci sayfasından verdi, “Ankara Yunanistan ve Kıbrıs’a Desteği Yüzünden ABD’yle Girişiyor… Türk Korkutmaları ve Yunan Soğukkanlılığı” başlığıyla iç sayfasında devam ettirdi.

 

Haravgi “Erdoğan, Silah Ambargosunun Kaldırılması Yüzünden Kıbrıs’ta Silahlanma Yarışı İlan Ediyor… Türk Cumhurbaşkanı Sahte Devletin Tanınmasından İyimser Görünüyor”

Fileleftheros “Siyasi-Askerî Yükseltme… Erdoğan İki Yönlü: İşgal Ordusunu Güçlendiriyor ve Başka Devletlerle İlişkileri Yükseltmeyi İleri Götürüyor” başlığıyla geniş ölçekte aktardı.

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