  • BIST 109.011
  • Altın 177,892
  • Dolar 4,0979
  • Euro 5,0738
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!

Erdoğan’ın başdanışmanı: Ok yaydan çıktı, seçimin 2019’da yapılmayacağı ortada

»
Erdoğan’ın başdanışmanı: Ok yaydan çıktı, seçimin 2019’da yapılmayacağı ortada
Erdoğan’ın başdanışmanı: Ok yaydan çıktı, seçimin 2019’da yapılmayacağı ortada

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim teklifiyle seçimlerin artık Kasım 2019’da olmayacağının ortaya çıktığını söyledi.

AKP ile seçimlere ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında gitme yönünde uzlaşan Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 3 Kasım 2019 yerine 26 Ağustos 2018’de yapılması çağrısında bulunmuştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bugün 13.30’da konuyu Beştepe’de görüşecek.

Kulislerde seçimin erkene alınıp alınmayacağı tartışılırken cumhurbaşkanının başdanışmanlarından İlnur Çevik Yenibirlik gazetesindeki köşe yazasında artık okun yaydan çıktığını belirterek, “Kolay kolay cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin 2019 Kasım’ında olamayacağı ortada” dedi.

Yazısında kendisi de seçimin erken yapılmasından yana tavır koyan İlnur Çevik şöyle yazdı: “Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir referandumla kabul edilişinin birinci yıldönümü daha iki gün önce kutlandı… Ama daha hala bu sisteme, yani ülke yönetimini tamamen yenilemek için devrim niteliğinde yapılacak değişikliklerin hayata geçirilmesi için 19 ay var… Ama dünyada ve bilhassa bölgemizdeki gelişmeler ve ülkemizin içinde bulunduğu ortam karşısında bu kadar zaman bekleme lüksümüz var mı? İşte Bahçeli bunları görerek ve Türkiye’nin bilhassa uluslararası platformda başına örülmek istenen çorapları işaret ederek bir an evvel başkanlık ve milletvekili seçimlerin yapılıp bazı sıkıntı yaratabilecek belirsizliklerin ortadan kaldırılması için erken seçim teklifi yaptı. Bunda art niyet aramak hatalı. Bunda danışık ve dövüşük aramak da doğru değil. Belli ki Bahçeli’nin teklifi AK Parti’de de sürpriz yarattı. Ama kimsenin bu teklifi kestirip atma lüksü yok.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ege'de bayrak krizi16 Nisan 2018 Pazartesi 15:33
  • AB Türkiye için bugüne kadarki en eleştirel "ilerleme raporu"nu hazırladı15 Nisan 2018 Pazar 16:29
  • "AKP'nin yaptırdığı ankete göre, Erdoğan yüzde 50+1'i geçemiyor"15 Nisan 2018 Pazar 16:21
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Operasyon yerinde bir tepki14 Nisan 2018 Cumartesi 09:24
  • CHP'li Özel: "OHAL kalkarsa dolar düşer"13 Nisan 2018 Cuma 17:11
  • Türk lirası neden tarihin en düşük düzeylerini gördü?13 Nisan 2018 Cuma 12:29
  • Ankara siyasetinde gündem ABD-Rusya krizi13 Nisan 2018 Cuma 10:51
  • Bakan Çeler, Ankara’da temaslarda bulunuyor13 Nisan 2018 Cuma 09:09
  • Son dakika! Ege'de Yunan jeti düştü, TSK'dan açıklama geldi12 Nisan 2018 Perşembe 17:24
  • Erdoğan ve Trump Suriye’yi görüştü12 Nisan 2018 Perşembe 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti