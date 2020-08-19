Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde ne olacak? İşte tahminler! İlk kez dile getirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.

Türk milletini yakından ilgilendiren bir hususta 21 Ağustos Cuma gününü işaret eden Erdoğan, müjdeli bir haber vereceğini belirtti.



Erdoğan, “Yarın malum Perşembe, ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” dedi.



ACET: BENİM DE TAHMİNLERİM VAR...



Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Türkiye ve dünyada çok konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Acet'in açıklamaları şu şekilde;

Şimdi tabi Cuma gününü beklemek gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ağzından nasıl bir müjde verecek. Kendi ifadelerini dinleyene kadar bu müjdenin ne olduğu konusunda ancak tahmin yürütebiliriz. Benim de bir takım tahminlerim var. Tahminlerin ağırlıklı olarak doğalgaz ve petrol gibi enerjiye dönük. Bir takım keşifler olduğuna yönelik bir takım intiba var bende. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapana kadar bu söylediğimiz tahminden ibaret. Bir takım haberler de dolaşıma girmiş durumda.



EN DOĞRUSU CUMA GÜNÜNÜ BEKLEMEK

Bloomberg kaynaklı örneğin. Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu yönünde bir haber sirkülasyona girdi. Mümkün, böyle bir haber de olabilir. Biraz daha zayıf ihtimal gibi gözüküyor belki ama korona aşısı da bir ihtimal. Türkiye'nin aşı geliştirdiği ve bunun müjdesini vereceğine dair bir takım yorumlar da var. En doğrusu cuma gününü beklemek.



DÜNYA MERAK İÇİNDE BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan iddialı bir cümle kurdu. Cuma günü vereceği müjde Türkiye açısından yeni bir döneme işaret ettiğine dair iddialı bir ifade kullandı. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'de değil, elbette içeride ve dışarda bu haberin ne olduğu konusunda meraklı bir bekleyiş şu andan itibaren geçerli. Zaten Türkiye son dönemde sadece Türkiye'de değil küresel ölçekte ses getiren hamleler yapıyor. Doğu Akdeniz'de ve Libya'da bunun sonuçlarını görüyoruz. Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da piyasalarda da bu müjdenin ne olduğu konusunda beklenti atmosferi oluşmuş durumda.

CANLI YAYINDA SÜRPRİZ AÇIKLAMA!



Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından, CNN Türk canlı yayınında Başak Şengül’ün konukları Abdulkadir Selvi ve Murat Gezici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

Abdulkadir Selvi’nin değerlendirmeleri şu şekilde;

Şunu görmek gerekiyor, özellikle yeni dünya düzeni özellikle pandemi sonrası diye ifade edilen yeni süreçte Doğu Akdeniz üzerinde büyük bir güç mücadelesi yaşanıyor. Öncede Suriye’de taşeron örgütler kullanılıyordu ama Akdeniz’de bazı ülkeler üzerinden bu güç savaşı Türkiye’ye karşı verilmek isteniyor. Yunanistan’ın pozisyonunu işte böyle konumlandırmak gerekiyor.

Türkiye Doğu Akdeniz’de bir meydan okuma ile karşı karşıya bırakılmak isteniyor, Türkiye bu duruma da bir meydan okuma ile karşılık veriyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın korsanlar olarak ifade ettiği noktanın tekrar altını çizmek istiyorum bugünkü konuşması ile Doğu Akdeniz’deki güç savaşında Erdoğan yeni bir meydan okuma ile meydana çıktı diye okumak doğru olabilir.

Murat Gezici’nin değerlendirmeleri şu şekilde;



SÜRPRİZ AÇIKLAMA!

Doğu Akdeniz’de gerilim çok yüksek, dağılan Suriye ile Beyrut arasında Hristiyan bir devlet oluşturma çabası var. Kuzey Kıbrıs’ta bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var, 50-60 gün sonra. Buradaki bir değişimle birlikte belki de bölge Kapalı Maraş bölgesini açabilecek ve bölge belki de Singapur gibi bir bölge olabilecek. Yaklaşık 1974’ten bu yana Kuzey Kıbrıs esasında unutulmuş bir yerdi fakat iktidarın çabaları ile Kuzey Kıbrıs’ta çok ciddi yatırımlar söz konusu oldu. Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası arenada tanınan bir ülke olması çok önemli bir gelişme olacaktır. Cuma günü açıklanacak müjde bununla ilgili de olabilir. Doların ciddi manada düşmesi ve borsanın ciddi anlamda yükselmesi ihtimali doğacaktır.