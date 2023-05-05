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Erdoğan’ın damadının şirketi Demirören’in baskı tesislerini aldı

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Demirören grubuna ait Hürriyet gazetesi, daha önce faaliyetine son verdiğini açıkladığı Esenyurt’taki matbaasının arsası ve üzerindeki binaları Baykar Makina Sanayii ve Ticaret AŞ’ye sattığını duyurdu.
Erdoğan’ın damadının şirketi Demirören’in baskı tesislerini aldı

Demirören grubuna ait Hürriyet gazetesi, daha önce faaliyetine son verdiğini açıkladığı Esenyurt'taki matbaasının arsası ve üzerindeki binaları Baykar Makina Sanayii ve Ticaret AŞ'ye sattığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Baykar şirketinin baskı tesislerini ve araziyi 816 milyon 551 bin TL’ye satın aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile ağabeyi Haluk Bayraktar’ın sahibi olduğu Baykar şirketi, ürettiği İHA’larla gündemde olmasıyla biliniyor.

1 EKİM’DE FAALİYETLERİNİ SONA ERDİRMİŞTİ

Demirören Print Center'a bağlı İstanbul DPC Şubesi’, 1 Ekim 2022 tarihinde faaliyetlerini sona erdirmişti.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’den KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel’de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 816.551.400,00.-TL bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 4 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.”

Demirören Grubu, 2018’de Doğan Grubu’nu 916 milyon dolara satın almış; satın alma işlemi sırasında Ziraat Bankası’ndan yaklaşık 750 milyon dolar kredi çekilmişti.

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