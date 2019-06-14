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Erdoğan'ın diploma fotokopisini noterde şoför onaylatmış

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Fotokopiyi notere gerçeğini göstermeden "aslı gibidir" şeklinde tasdik ettiren Hasan Tükenmez’in, Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın şoförü olduğu öğrenildi
Erdoğan'ın diploma fotokopisini noterde şoför onaylatmış

Türkiye Noterler Birliği’nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotokopi diplomasını “aslı gibidir” şeklinde onaylayan noter kâtibine soruşturma açmayan notere verdiği uyarı cezası sonrasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre fotokopiyi notere gerçeğini göstermeden "aslı gibidir" şeklinde tasdik ettiren Hasan Tükenmez’in Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın şoförü olduğu öğrenildi. Şoförün vekâletname olmadan bu işlemi gerçekleştirebilmesi soru işaretlerine neden oldu. 

"Hatırlamıyorum"

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Noter kâtibi, fotokopiyi “aslı gibidir” şeklinde onayladıktan sonra arkasında Tükenmez’in adı ve soyadını da yazdı. Telefonla ulaşılan Tükenmez, Başbakanlık’ta çalışırken kaza geçirdiğini, geçmişine ilişkin birçok şeyi hatırlamadığını, diplomanın noterde onaylatılmasıyla ilgili süreci de hiç hatırlamadığını kaydetti.

Ne olmuştu?

İstanbul 15. Noterliği’nin diplomanın aslını görmeden fotokopisini “aslı gibidir” şeklinde tasdik etmesi, YSK’nın de yanılmasına neden oldu. 10 Ağustos 2014’te yapılan seçim sonrasında Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından iki yıl sonra Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK’ya başvurarak diplomanın sahte olduğunu iddia etmişti. YSK 14 Haziran 2016’da verdiği kararda, itirazı reddetti. Ret kararına, diplomanın İstanbul 15. Noteri’nce 27 Haziran 2014 tarihli “Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve 2 örnek verildiğini onaylarım” şeklinde onaylanması gerekçe gösterildi.

Noter onaylı diploma örneğinin sahteliğinin ancak mahkeme kararı veya aynı kuvvette bir başka belge ile ispatlanabileceği anlatılan kararda, seçim kurullarının delil araştırma ve toplama görevi bulunmadığı öne sürüldü. Oysa YSK, 31 Mart yerel seçimlerine AKP’nin yaptığı itiraz üzerine İstanbul’da delil araştırmasına gitmişti.

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