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Erdoğan’ın 'diploması' tekrar AİHM gündemine taşındı

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Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler’in ardından Halkın Kurtuluş Partisi de (HKP) Türkiye’deki hukuk yolları tükendiği için AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diploma tartışmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.
Erdoğan’ın 'diploması' tekrar AİHM gündemine taşındı

HKP, Erdoğan’ın lisans diploması olmadığını ve sunduğu replikaların da birbirinden farklı olduğunu iddia ederek, 2015 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın işlem yapmaması üzerine başvurusunu Anayasa Mahkemesine taşımıştı. HKP adına Anayasa Mahkemesi başvurusunu ise, bu davada avukatlık üstlenen Ömer Faruk Eminağaoğlu hazırlamıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin de başvuru hakkında ‘kabul edilmezlik’ kararı vermesinin ardından HKP avukatları Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Doğan Erkan konuyu bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı.

Konunun tüm ülkeyi ve evrensel hukuku ilgilendirmesi sebepleriyle hem ‘etkili başvuru hakkı, insan haklarına saygı yükümlülüğü’ hem de ‘hakikati bilme hakkı’ ihlalleri gerekçesiyle başvuran parti avukatları, AİHM İçtüzüğü uyarınca ‘ivedi inceleme’ de talep ettiler.

1 Temmuz 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğunu savunup dava açan Evrensel Yol Partisi Başkanı Güler, Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunu olduğu söylenen Erdoğan’ın, mezun olduğu fakülte ve bölüme ilişkin tartışmalarda iç hukuk yolu tükenince AİHM’e başvuru yapmıştı.

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