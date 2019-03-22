Erdoğan'ın, Donald Trump'a yönelik açıklamarı sonrası dolar fırladı

Reuters haber ajansı, dolardaki yükselişin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik Golan Tepeleri açıklamaları sonrası gerçekleştiğine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Acil Toplantısı'nda kürsüye çıkmadan hemen önce dolar 5.48 seviyesinden işlem görüyordu.
Diğer yandan Borsaİstanbul'un BIST 100 endeksinin kaybı da günlük olarak yüzde 2'yi aştı. Bankacılık endeksindeki kayıp da yüzde 3'e kadar geldi.
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