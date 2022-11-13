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Erdoğan’ın F-16’lar için desteklediği Cumhuriyetçiler kaybetti: Demokratlardan Senato’da zafer

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Erdoğan’ın F-16’lar için desteklediği Cumhuriyetçiler kaybetti: Demokratlardan Senato’da zafer
Erdoğan’ın F-16’lar için desteklediği Cumhuriyetçiler kaybetti: Demokratlardan Senato’da zafer

ABD’de bütün gözler geçen hafta yapılan ara seçimden çıkacak sonuçlara kilitlenmişti. ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın geri dönüş yapması için ve aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden’ın icraatlarının da gerçekleşmesi için kritik bir öneme sahip olan bu seçimlerde en önemli virajdan geçildi.

Demokratlar birçok noktada zafer ilan ederken, Senato’nun kontrolü için ise kritik bir eyalet olan Nevada’daki oy sayımı tamamlandı. Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda Senato’nun kontrolünün Cumhuriyetçilere geçmesi beklenirken, Demokratlar sandıktan zaferle ayrıldı.

Nevada’da Demokratların adayı Catherine Cortez Masto, yeniden seçilerek Biden’a büyük  destek sağladı. ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Cortez Masto’nun Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt karşısında zaferini ilan ettiğini yazdı.

KAMALA HARRIS FAKTÖRÜ

Cortez Masto’nun zaferiyle birlikte Demokratlar, Senato’daki 100 koltuğun 50’sini elde etti. Bu sayı çoğunluğu sağlamak için yeterli zira ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de oy hakkı bulunuyor. Cortez Masto’nun zaferi, Demokrat Mark Kelly’nin Arizona’da Trump’ın desteklediği Blake Masters’ı yenmesinden sonra geldi.

Nevada’dan çıkan sonuçlar ile birlikte 6 Aralık’ta tekrarlanması beklenen Georgia seçimlerinin de çoğunluğu belirlemek için bir önemi kalmadı. ABD  Başkanı Biden, Nevada’dan gelen zaferle birlikte kararlarını ve atamalarını daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Bugün Kamboçya’da seçimi değerlendiren Biden, “Çok memnun oldum. İyi hissediyorum ve gelecekteki birkaç yıla bakıyorum. Bu seçim bir zaferdir” dedi. Biden ayrıca, “Amerikan halkı anti demokratik Cumhuriyetçileri reddetti” dedi.

ERDOĞAN DÜN “CUMHURİYETÇİLER KAZANIRSA…” DİYE AÇIKLAMIŞTI

Nevada’dan çıkan sonuçlar ise akıllara dün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları getirdi. ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı süreci devam ederken, Erdoğan, “Temennim odur ki yani önümüzdeki ay bazı müjdelerle dolu olsun ve F-16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim. Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler açık ara işi önde kapattılar ama şimdi tabii Senato var. Senatoda iki üç yer çok büyük önem arz ediyor. Yani bu iki üç yerde eğer Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz” demişti.

Türkiye Ekim ayında, 40 adet Lockheed Martin Corp. yapımı F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talep etmişti. ABD’de Kongre’nin herhangi bir satışı neticelendirme kararı bulunurken bu satışa hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden hem destek hem de itiraz bulunuyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, Demokratlardan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez’in bu satışın önünde durabileceğini yazdı.

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