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Erdoğan'ın Facebook hesabından ilginç paylaşım; hemen silindi

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı
Erdoğan'ın Facebook hesabından ilginç paylaşım; hemen silindi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Facebook hesabı bugün sabah saatlerinde "ddddd" başlığı ile canlı yayına geçti. Canlı yayını izlemek için tıklayanların karşısına TRT'de yayınlanan "Hangimiz Sevmedik" adlı diziden bir kesitin yer aldığı video çıktı. Paylaşım kısa sürede silindi.

TRT'de yayınlanan "Hangimiz Sevmedik" adlı dizinin yapımcılığını BSM Yapım'ın üstlendiği biliniyor.

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