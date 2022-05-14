Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkması Batı’da nasıl yorumlandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadığını açıklaması, başta bu iki ülke olmak üzere Batı ülkelerinde geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadığını açıklaması, başta bu iki ülke olmak üzere Batı ülkelerinde geniş yankı uyandırdı.

Dış politika uzmanlarına göre hem iç politikada seçmenlerine mesaj vermek isteyen Erdoğan, Batı’dan veto tehdidiyle bazı tavizler almayı umut ediyor.

Erdoğan’ın bu beklenmedik açıklamasına ilişkin dış politika uzmanlarının tepkilerini sizler için derledik.

“Ilta Sanomat” adlı haber sitesine konuşan Finli uzmana göre Erdoğan bunun dışında Türkiye'den olumlu bir yanıt alınacaksa, bu süreçte Türkiye'nin görüşlerinin dinlenmesi gerektiği mesajını da Batı'ya vermek istediğini dile getirdi.

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerini Batı’dan taleplerde bulunmak için kullanabileceğini ifade eden Alaranta, Erdoğan’ın bu konuda esas mesajının ABD, Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelere yönelik olduğunu savundu.

PKK, silah ambargosunun kaldırılması, Güney Kıbrıs, Gülen grubunun engellenmesi gibi konularda Erdoğan’ın Batı ülkelerinden taviz isteyebileceğini savunan Finli uzman, Türkiye’nin veto için Rusya ile anlaştığı iddiasına ise katılmadığını söyledi.

Türkiye’nin Finlandiya’nın üyeliğini tamamen engelleme konusunda ciddi olduğuna henüz inanmadığını kaydeden Alaranta, "Ben henüz o noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Ama ortada bu yönde bir hava olduğu için biraz endişeliyim. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine karşı çıkmanın Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olacağını hesaplayabilir.” dedi.

"Türkiye Rusya yanlısı gibi imaj yaratıyor"

Washington Enstitüsü’nde görevli araştırmacı Soner Çağatay ise Türkiye’nin bu iki ülkenin üyeliğine karşı çıkmasının, Avrupa’daki Macaristan gibi Ankara’yı da NATO içinde Rusya yanlısı gibi göstereceği riski taşıdığı uyarısında bulundu.

AFP’ye konuşan Çağatay, “Ankara’nın dile getirdiği itirazlar kapalı kapılar ardından getirilebilirdi’ derken, “Belki gerekçeleri meşru, ama bu yaklaşım Ankara’nın NATO içindeki imajına kötüleştirme riski taşıyor” ifadesini kullandı.

"Erdoğan Batı'dan ne tavizi istiyor?"

Stockholm Üniversitesi’nde Türkiye Araştırmaları bölümünde görevli Paul Levin, ülkesindeki “Svenska Dagbladet” haber sitesine yaptığı açıklamada, PKK konusunun uzun zamandır İsveç ve Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli sorun teşkil ettiğini hatırlattı.

Erdoğan’ın son açıklamasında Batı ile ilişkilerde birçok konuda rahatsızlığını dile getirdiğini kaydeden İsveçli uzman, Türkiye’nin iki ülkenin üyeliği öncesinde Batı’dan bazı tavizler kopartmayı planladığını ifade etti.

Türkiye’nin Suriye’de PKK’nın uzantısı YPG’ye ABD’nin verdiği destekten rahatsız olduğunu kaydeden Levin, Erdoğan’ın bu konuda ittifak üyelerinden yeteri kadar destek görememekten şikayetçi olduğunu söyledi.

Amerikan Enterprise Enstitüsü'nden Elisabeth Braw ise şu yorumda bulundu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan akıllı bir taktisyen. Bunu, NATO üyelerinden ya da örneğin F-35 uçaklarını almak için bir fırsat olduğunun farkında." dedi.

Finlandiya Dış Politika Enstitüsü’nde görevli Toni Alaranta, Erdoğan’ın bu açıklamasıyla hem ülke içine hem ülke dışına mesajlar vermek isteği görüşünde.

"Dikkatleri başka yere çekmek istiyor"

Alaranta, “Batı'ya her şeyi söyleyebilen ve gerekirse bu tür pozisyonları alabilen büyük bir lider olduğunu göstermek istiyor. Türkiye'de şu anda yüzde 70 enflasyon var ve vatandaşların alım gücü düştü. Bu açıklamayla dikkatleri başka yerlere çekmek istiyor.” ifadesini kullandı.