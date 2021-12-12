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Erdoğan’ın Fotoğrafını Yere Atan Kişi Tutuklandı

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Erdoğan’ın Fotoğrafını Yere Atan Kişi Tutuklandı
Erdoğan’ın Fotoğrafını Yere Atan Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaymakamlık binasının girişinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını alıp yere attığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ç. tutuklandı.
 

Olay, önceki gün Ereğli Kaymakamlığı’nda meydana geldi. Kaymakamlık binasına giden A.Ç, binanın giriş kısmında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını alıp yere attı.  A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.Ç., adliyeye sevk edildi. A.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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