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Erdoğan'ın Gül'e tepkisi sürüyor

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Erdoğan'ın Gül'e tepkisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden bir kez daha Abdullah Gül'e yüklendi. Erdoğan, "Bu beraberliği zedeleyenler artık bu kervanın yolcuları değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada, isim vermeden önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik tepkisini sürdürdü.

Erdoğan, "Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir" dedi.

Erdoğan, "Bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar" sözlerini kullandı.

Erdoğan ve Gül arasındaki karşılıklı sözler, bir süre önce eski Cumhurbaşkanı'nın sivillere yargı muafiyeti sağlayan KHK'yı sosyal medya üzerinden eleştirmesiyle başlamıştı.

Erdoğan, Gül'ün paylaşımıyla ilgili "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Gül ise, kamuoyunu ilgilendiren konularda gerekli gördüğü zaman açıklama yapmaya devam edeceğini belirtmişti.

Uzun süredir partiden uzak

Abdullah Gül, AKP Türkiye'de siyaset sahnesine adım attığı sıralarda hareketin önde gelen isimlerindendi. Partinin ilk başbakanı olan Gül, 2007'de AKP'nin adayı olarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Erdoğan'la uzun süredir görüş ayrılığı yaşadığı yorumları yapılan Gül, son dönemde davet almasına rağmen partinin önemli organizasyonlarına katılmamıştı.

"ABD'deki dava darbe girişiminin adresidir"

Gül'e yönelik sözleri dışında Erdoğan'ın gündeminde ABD'de geçen hafta karara bağlanan Rıza Sarraf'ın tanık olduğu dava da vardı. Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın suçlu bulunduğu davayla ilgili Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar, şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler. Şu anda Amerika'daki malum dava, işte bir siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, FETÖ terör örgütüyle CIA ile FBI ile sıkıştırmak suretiyle, Türkiye’yi kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonudur. Fakat bu da tutmayacak, bunu da başaramayacaklar."

Bahçeli'ye teşekkür

Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü yaptığı destek açıklamasıydı.

Erdoğan, "Bu seçimler arifesinde, sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz, yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bahçeli, 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin aday göstermeyeceğini, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

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