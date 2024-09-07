CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin eden teğmenleri hedef gösterdiği “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek” sözlerine "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!" ifadeleriyle yanıt verdi.

Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) inceleme başlattığını duyurduğu Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin kılıçlı yemini hakkındaki tartışmaya sekiz gün sonra 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda değinerek “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” diye konuştu.

Politika

Erdoğan’ın günler sonraki tepkisini manidar bulan Özel, uyardı: Teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini millet unutmaz, vazgeçin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin eden teğmenleri hedef gösterdiği “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek” sözlerine "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!" ifadeleriyle yanıt verdi.

Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) inceleme başlattığını duyurduğu Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin kılıçlı yemini hakkındaki tartışmaya sekiz gün sonra 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda değinerek “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” diye konuştu.

Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez" dedi. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar.

Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum.

Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz.

Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir.

Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır.

Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez.

Vazgeçin!!!”