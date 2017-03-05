Erdoğan'ın hayatını konu alan Reis filmi internette çakıldı

Cuma günü vizyona giren, Erdoğan’ın hayatını konu alan ‘Reis’ filmi IMDB’de 100 üzerinden oylandı. Sonuç vahim...

Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz’un yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan ‘Reis’ filmi, popüler internet veri tabanı IMDB’de (Internet Movies Databes-İnternet Film Veritabanı) 10 üzerinden yalnızca 1,6 puan alabildi.

Film için 24 bin 841 sinemasever oy kullandı. 20 bin 718 kullanıcı, filmi 10 üzerinden 1 puan ile değerlendirirken, 4 bin 19 bin kişi ise filme 10 üzerinden 10 puan verdi.

Oylamada 1 ve 10 haricinde oy kullanan kişi sayısı ise 85.

Dün vizyona giren film için, yönetmen Hüdaverdi Yavuz, ekibin parasının ödenmediğini ve son haline onay vermediği filmi izlemeyeceğini söylemişti.