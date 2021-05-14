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Erdoğan'ın helallik açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Helalleşelim kesinlikle.

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Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum
Erdoğan'ın helallik açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Helalleşelim kesinlikle.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP teşkilatı ile bayramlaşmasında, "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" açıklamasını yapmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! HemenSeçim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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