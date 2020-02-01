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Erdoğan'ın iki yıl önce hedef gösterdiği Boğaziçi öğrencilerine hapis cezası

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Afrin'de düzenlenen askeri operasyonu lokum dağıtarak kutlayanlara karşı 'İşgalin, katliamın lokumu olmaz' yazılı pankart açtıkları gerekçesiyle 20 öğrenci hakkında 10’ar ay hapis cezası verdi.
Erdoğan'ın iki yıl önce hedef gösterdiği Boğaziçi öğrencilerine hapis cezası

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin düzenlenen askeri operasyonu lokum dağıtarak kutlayanlara karşı 'İşgalin, katliamın lokumu olmaz' yazılı pankart açan 30 öğrenci hakkındaki dava karara bağlandı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları" gerekçesi ile yargılanan öğrenciler, savunmalarında beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti, 20 öğrenci hakkında 10’ar ay hapis cezası verdi. Öğrencilerin daha önceden işlemiş olduğu kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetlerinin bulunmamasını göz önüne alan heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Öğrencilerin 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmalarına hükmedildi. 7 öğrencinin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına onay vermemesi nedeniyle mahkeme heyeti 10’ar ay hapis cezasını 6’şar bin TL adli para cezasına çevirdi. 3 öğrenci hakkında ise yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın ardından “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diyerek, öğrencileri hedef göstermişti.

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