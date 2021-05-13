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Erdoğan'ın "İsrail'e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lazım" sözlerini hatırlatan CHP'li vekilin Twitter hesabı askıya alındı

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CHP'li Ali Fazıl Kasap, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısına 10 Mayıs’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Erdoğan'ın "İsrail'e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lazım" sözlerini hatırlatan CHP'li vekilin Twitter hesabı askıya alındı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lazım" sözlerini hatırlatarak Filistin’e yönelik saldırılara tepki gösteren CHP'li Fazıl Kasap'ın Twitter hesabı askıya alındı.

CHP'li Ali Fazıl Kasap, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısına 10 Mayıs’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Evrensel gazetesinin haberine göre; CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in aynı konuda yaptığı paylaşımı alıntılayan Kasap, “Doğu Kudüs’te, El-Halil'de, Ramallah'ta, Eriha'da ve Gazze'de zaten İsrail zulmü günbegün artarken 'İsrail'in dostluğuna ihtiyacımız var diyenler' sadece sahtekârlar, riyakârlardır. 'Olur final destination is Zionism" yazar BenGurion havalimanında” dedi.

Bu paylaşım sonrası Kasap'ın hesabı, Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı. Bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kasap, “Kudüs, üç semavi din için de kutsal bir kadim şehirdir. Bu şehirde yıllardır yaşayan Filistinli kardeşlerimiz evlerinden, topraklarından edilmek isteniyor. İsrail’in bu insanlık dışı girişimi Uluslararası hukuka da insan haklarına da aykırı bir provokasyondur. Twitter hesabımızın askıya alınması bu gerçeği değiştirmeyecektir” dedi. 

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