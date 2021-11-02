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Erdoğan’ın katılmadığı İklim Zirvesi’ne İmamoğlu katılıyor

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın ‘güvenlik taleplerimiz karşılanmadı’ gerekçesiyle katılmadığı Glasgow‘da düzenlenen İklim Zirvesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılıyor
Erdoğan’ın katılmadığı İklim Zirvesi’ne İmamoğlu katılıyor

Türkiye ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi Erdal Aksünger, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılmadığı Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne İmamoğlu’nun katıldığını duyurdu.

Aksünger, ”Ekrem İmamoğlu, BM’in davetlisi olarak Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi’ne katılıyor. Demek ki Erdoğan organizasyon komitesinin sadece az protokol aracı vermesini beğenmeyip, katılımı iptal etmemiş” dedi.

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