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Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı kesinleşen 21 davadan 18'i Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı

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Erdoğan 2011 yılından bu yana Kılıçdaroğlu'na 36 tane tazminat davası açtı
Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı kesinleşen 21 davadan 18'i Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2011 yılından sonra açtığı 36 farklı tazminat davasından 15’i devam ederken; kesinleşen 21 davadan 18’i Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı. Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdığı yerel yargı süreçleri tamamlanan üç davada yalnızca 20 bin TL tazminat ödedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında bugüne kadar pek çok siyasi konuda tartışma yaşanırken, Erdoğan çoğu zaman konuyu yargıya taşımayı tercih ediyor. Bu kapsamda Erdoğan, son olarak, Man Adası ve Tank Palet Fabrikası konusunda yaptığı grup konuşmaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında yeni bir tazminat davası açmıştı. 

Edinilen bilgiye göre Erdoğan’ın ve ailesinin, Man Adası iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 8 davada “reddi hâkim” talebi olmasına karşın verilen kararlarla Kılıçdaroğlu’nun 1 milyon 113 bin TL tutarında tazminat ödemesine hükmedilmişti. Teamüllere aykırı olarak yargı süreci henüz tamamlanmadan icra takiplerinin başlaması üzerine Kılıçdaroğlu 100 binlerce lirayı icra veznesine vermek zorunda kalmıştı. Ancak söz konusu 8 davada yapılan istinaf başvurusu kabul edilmiş ve “reddedilmiş hâkimler tarafından verilen kararların ortadan kaldırılmasına” karar verilmişti. Bu kararla birlikte Kılıçdaroğlu, icra veznesinde depo edilen yaklaşık 705 bin TL tutarındaki parayı iade aldı.

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