Erdoğan’ın KKTC’deki ‘külliye’ müjdesine Türkiye'de sosyal medyada tepki yağdı

KKTC Parlamentosu’nda konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen ‘müjde’si külliye olunca sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC’ye giden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’nda milletvekillerine hitap etti.
KKTC Meclisi’nde muhalefet partilerinin boykot ettiği oturuma katılan Erdoğan, günlerdir konuşulan ‘müjde’nin ‘külliye’ olduğunu açıkladı. Açıklamaların ardından sosyal medyada Erdoğan'a tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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