Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu tür makamlar farklı ülkelerin bakışını değiştirir" diyerek yaptığı saray önerisi konuşuluyor. Twitter kullanıcıları Erdoğan'ın önerdiği cumhurbaşkanlığı sarayının uluslararası alanda tanınmayan KKTC'ye nasıl bir fayda sağlayacağını sorguluyor.