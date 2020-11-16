Erdoğan'ın KKTC'ye yeni CB Sarayı önerisi sosyal medyada gündem oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu tür makamlar farklı ülkelerin bakışını değiştirir" diyerek yaptığı saray önerisi konuşuluyor. Twitter kullanıcıları Erdoğan'ın önerdiği cumhurbaşkanlığı sarayının uluslararası alanda tanınmayan KKTC'ye nasıl bir fayda sağlayacağını sorguluyor.
'Bu Tür Makamlar Ülkelerin Bakışını Değiştirir' Demişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye Saray Önerisi Konuşuluyor
16 Kasım 2020 Pazartesi 22:11
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