  • BIST 1.539
  • Altın 404,854
  • Dolar 7,0279
  • Euro 8,4870
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -10 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Erdoğan’ın konuşması, Binali Yıldırım’ın 4 yıl önce yaptığı konuşmanın aynısı çıktı

»
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma, eski Başbakan ve eski AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın 2017'de yaptığı bir konuşmanın aynısı çıktı.
Erdoğan’ın konuşması, Binali Yıldırım’ın 4 yıl önce yaptığı konuşmanın aynısı çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma, eski Başbakan ve eski AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın 2017'de yaptığı bir konuşmanın aynısı çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Erdoğan'ın 2021'de yaptığı bir konuşmanın 2017'de Binali Yıldırım'ın bir konuşmasının aynısı olduğunu gözler önüne serdi. 

İkili ekrana bölünmüş söz konusu videoda yer alan Erdoğan 2021'de, Yıldırım 2017'de aynı cümlelerle vatandaşa seslenirken, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu: 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır16 Şubat 2021 Salı 14:41
  • Gara’da yakınını kaybedenler: ‘Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz’16 Şubat 2021 Salı 10:33
  • Erdoğan'a hakaretten yargılanan kişi, 10 yıldır AK Partili olduğunu öğrendi: Nasıl üye yapıldığını bilmiyor16 Şubat 2021 Salı 09:32
  • Muharrem İnce: CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım16 Şubat 2021 Salı 09:16
  • Kefaret dizisinde yönetmenin bile gözünden kaçan hata15 Şubat 2021 Pazartesi 23:01
  • 22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz hakkında karar verildi15 Şubat 2021 Pazartesi 21:49
  • ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!15 Şubat 2021 Pazartesi 21:30
  • Yeni Akit yazarı Yakışıklı: “İngilizce eğitim kaldırılmalı” fikrine kesinlikle katılıyorum, bu konuyu çözmenin vakti geldi!15 Şubat 2021 Pazartesi 21:29
  • Özil’in imza töreni için hazırlanan üç forma 36 bin avroya satıldı: Çubuklu rekor kırdı15 Şubat 2021 Pazartesi 20:56
  • Gara: Hayatını kaybeden 13 Türk vatandaşı kimdi ve ne zaman kaçırılmıştı?15 Şubat 2021 Pazartesi 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti