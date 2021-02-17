Erdoğan’ın konuşması, Binali Yıldırım’ın 4 yıl önce yaptığı konuşmanın aynısı çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma, eski Başbakan ve eski AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın 2017'de yaptığı bir konuşmanın aynısı çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma, eski Başbakan ve eski AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın 2017'de yaptığı bir konuşmanın aynısı çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Erdoğan'ın 2021'de yaptığı bir konuşmanın 2017'de Binali Yıldırım'ın bir konuşmasının aynısı olduğunu gözler önüne serdi.

İkili ekrana bölünmüş söz konusu videoda yer alan Erdoğan 2021'de, Yıldırım 2017'de aynı cümlelerle vatandaşa seslenirken, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.