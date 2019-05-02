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Erdoğan’ın köprüde intihardan vazgeçirdiği adam cinayet suçlamasıyla gözaltında

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AKP’li TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce boğaz köprüsüden geçtiği sırada intihardan vazgeçirdiği Vezir Çatraş, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.
Erdoğan’ın köprüde intihardan vazgeçirdiği adam cinayet suçlamasıyla gözaltında

Eski TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu da, dün boğaz köprüsünde intihar girişiminde benzer bir kurtarma olayını gerçekleştirmişti.

İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar gecesi saat 02.00 sıralarında bir evden dumanlar yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ev sahibi eğlence mekanlarında DJ’lik yapan Celal Doğancık’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inclemede cesedin boğazında boğulma izlerine rastladı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, bu bilgiler üzerine harekete geçen Sultangazi Araştırma Büro Amiriliği ekipleri, Celal Doğancık’ın Vezir Çatraş ile husumet içinde olduğunu belirledi. İddiaya göre, Çatraş, eşi Özge Çatraş’la ilişkisi olduğunu öne sürerek Doğancık’ı tehdit ediyordu. Polis, kamera görüntülerinden de olay günü Çatraş’ın yanındaki bazı kişilerle ev bölgesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda Vezir Çatraş, N.Ç ve A.Ç gözaltına alındı. Vezir Çatraş, emniyette cinayeti itiraf etti. Eşiyle ilişkisi olduğu için cinayeti işlediğini öne sürdü. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ERDOĞAN İNTİHARDAN VAZGEÇİRMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2015 günü Boğaziçi Köprüsü’nden geçerken, bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğunu görmüş ve makam aracını durdurarak intihar girişimine müdahale etmişti. İntihar girişiminde bulunan Vezir Çatraş, işsiz kaldığı ve maddi zorluklar yaşadığı gerekçesiyle intihara kalkıştığını açıklamıştı.

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