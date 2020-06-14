Erdoğan'ın krizden çıkış önerisi: 'İslam iktisadı'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını “objektifliğini ve inandırıcılıklarını yitirdiler” şeklinde niteleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik krizden çıkışın anahtarının ise “İslam iktisadı” olduğunu savundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı olarak bağlandığı 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuştu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının görüşlerini dikkate almadıklarını söyleyen Erdoğan "İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır" dedi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

- “Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada köklü değişikliklerin yaşanacağı yeni döneme girmiş bulunuyoruz. Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz. Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı.”

- “Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini nazar-ı dikkate almıyoruz.”

- “Maddi zenginlik sosyal adaleti temin etmeye yetmiyor. Salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerdeniz. İstihdam rakamlarında olumlu bir ivme yakaladık. Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık.”