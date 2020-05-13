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Erdoğan’ın kuzeni ile Fatih Tezcan sosyal medyada birbirine girdi: Sebebini Tüm Türkiye öğrenecek

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Erdoğan’ın kuzeni ile Fatih Tezcan sosyal medyada birbirine girdi: Sebebini Tüm Türkiye öğrenecek
Erdoğan’ın kuzeni ile Fatih Tezcan sosyal medyada birbirine girdi: Sebebini Tüm Türkiye öğrenecek

Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatılan AKP’li trol Fatih Tezcan ile partili cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er sosyal medyada tartıştı. İkili karşılıkla sert ifadeler kullanırken, Gazeteci Sevilay Yılman da kuzen Er’in twetini paylaştığı için Tezcan tarafından tehdit edildiğini yazdı.

İktidar yandaşı, tehditçi Fatih Tezcan’ı hakkında açılan ceza soruşturması da durduramadı.

‘’15 temmuz kursağımızda kaldı. Maddi ve manevi olarak hazırlıklıyız. Bizim aile 50 kişiyi götürür’’ diyen Sevda Noyan’a destek veren Tezcan, sosyal medyada partili cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeniyle de kapıştı. İkili karşılıkla sert ifadeler kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınladığı ve tüm toplumu tehdit ettiği video nedeniyle Fatih Tezcan’a halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından soruşturma başlatmıştı.

“YAZIKLAR OLSUN Kİ MAHALLEDE SES ÇIKMIYOR”

Bu gelişme üzerine kuzen Cengiz Er Tezcan’la ilgili ‘’Milletin karısına-kızına göz koyan bu manyağın deli olmadığına karar verdim. Bu meczubun kibri bir yerlerden besleniyor. Utanmadan da cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını ağzına alıyor. Ve yazıklar olsun ki mahallede çıt çıkmıyor’’ paylaşımı yaptı.

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Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatılan AKP’li trol Fatih Tezcan ile partili cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er sosyal medyada tartıştı. İkili karşılıkla sert ifadeler kullanırken, Gazeteci Sevilay Yılman da kuzen Er’in twetini paylaştığı için Tezcan tarafından tehdit edildiğini yazdı.

İktidar yandaşı, tehditçi Fatih Tezcan’ı hakkında açılan ceza soruşturması da durduramadı.

Eski AKP milletvekilinden Sevda Noyan ve Fatih Tezcan’a sert sözler: Bunlar ilaç değil, zehir!

‘’15 temmuz kursağımızda kaldı. Maddi ve manevi olarak hazırlıklıyız. Bizim aile 50 kişiyi götürür’’ diyen Sevda Noyan’a destek veren Tezcan, sosyal medyada partili cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeniyle de kapıştı. İkili karşılıkla sert ifadeler kullandı.

HaberTürk yazarı: Fatih Tezcan beni arayarak açık açık tehdit etti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınladığı ve tüm toplumu tehdit ettiği video nedeniyle Fatih Tezcan’a halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Provokatör Fatih Tezcan: Kimleri toplayacağımızdan haberiniz var mı; karınızı, çocuğunuzu nasıl koruyacaksınız?

“YAZIKLAR OLSUN Kİ MAHALLEDE SES ÇIKMIYOR”

Bu gelişme üzerine kuzen Cengiz Er Tezcan’la ilgili ‘’Milletin karısına-kızına göz koyan bu manyağın deli olmadığına karar verdim. Bu meczubun kibri bir yerlerden besleniyor. Utanmadan da cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını ağzına alıyor. Ve yazıklar olsun ki mahallede çıt çıkmıyor’’ paylaşımı yaptı.

“A HABER’DEN SENİ KİMİN KOVDURDUĞUNU…”

Tezcan, Cengiz Er’in paylaşımını da alıntılayarak ‘’Milletin karısına-kızına göz koymak mı? Cengiz er! Sen herkesi kendin gibi sapık mı sandın? Sen az bekle… Ben senin gerçek yüzünü ne zaman ortaya dökeceğimi çok iyi biliyorum… A Haber’den seni kimin kovdurduğunu… Sebebini… Seni tüm Türkiye öğrenecek… Sen sabret biraz…” diye yazdı.

Tezcan, Er’in twetini paylaşan gazeteci Sevilay Yılman’ı da telefonla tehdit etti. Yılman Fatih Tezcan’la ilgili atılan bir tweeti RT ettikten bir süre sonra Tezcan’ın arayarak ‘akla ziyan bir üslup ile’ kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

(Tele1)

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