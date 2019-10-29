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Erdoğan'ın maaşı 81 bin 250 lira, asgari ücret 2020 lira, açlık sınırı 2 bin 58 lira...

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Ekim ayı 'açlık ve yoksulluk sınırı' raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 TL oldu.
Erdoğan'ın maaşı 81 bin 250 lira, asgari ücret 2020 lira, açlık sınırı 2 bin 58 lira...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), “açlık ve yoksulluk sınırı” Ekim ayı raporunu açıkladı.

Türk-İş'in hazırladığı rapora göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 TL oldu.

Raporda hesaplanan gıda enflasyonunun ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.29 azaldığı belirtilirken, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2.526,14 TL olarak hesaplandı. 

Türk-İş'in raporla ilgili açıklaması şöyle:

"Günümüzde, devletin resmi tüketici fiyatları endeksinde -baz etkisiyle- ortaya çıkan gerileme tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Aslında asıl ön plana çıkarılıp değerlendirilmesi gereken husus, ücretli çalışanların satın alma gücünde ortaya çıkan gerilemenin özellikle gıda harcamalarında bile tasarrufu zorunlu kılmasıdır. Son dönemde doğalgaz, elektrik, ulaşım gibi dar ve sabit gelirli kesimlerin harcamalarında önemli yeri olan alanlarda peş peşe gelen zamlar, gıda harcamalarında kısıntı yapılmasına yol açmaktadır. Nitekim pazar esnafı satışların gerilediğinden şikayetçi olurken, market sorumluları azalan sepet harcamasına dikkat çekmektedir."

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