Erdoğan'ın maaşı 81250 TL'ye çıkıyor

Yeni yıldan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylık brüt maaşı yüzde 9 zamla 81 bin 250 liraya, eski cumhurbaşkanlarının emekli aylığı net 32 bin 500 liraya çıkacak. Emekli vekiller 15 bin 210 lira alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında alacağı maaş ve zam oranı netleşti. Meclis'e sunulan Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halen 894 bin lira olan yıllık brüt maaşı önümüzdeki ocak ayından itibaren yüzde 9.06 oranında zamlanarak yıllık brüt 975 bin liraya çıkacak.

AYLIK BRÜT MAAŞ 81 BİN 250 TL

Böylece Erdoğan'ın halen 74 bin 500 lira olan aylık brüt maaşı da 6 bin 750 liralık artışla 81 bin 250 liraya yükselecek. Cumhurbaşkanı yıllık brüt maaşı 2021 için 1 milyon 50 bin lira, 2022 yılı için 1 milyon 116 bin lira öngörüldü.

İktidar 2020 yılı sonunda enflasyonun yüzde 8.5 olacağı öngörüsünde bulunmuş, bu tahmin doğrultusunda da memur ve memur emeklilerine birinci 6 ayda yüzde 4, ikinci 6 ayda yüzde 4 olmak üzere yıllık yüzde 8.16 zam vermişti. Meclis'e sunulan yeni bütçe teklifiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2020 yılı için tahsis edilen brüt ödenek tutarı ise yüzde 9.06 oranında artırılarak 975 bin liraya yükseltildi. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılı aylık brüt maaşı 81 bin 250 liraya çıktı. Brüt maaş üzerinden vergi ve sigorta primi ile diğer kesintiler düşüldükten sonra net maaş ödeniyor.

GÜL'ÜN MAAŞI 32 BİN 500 TL

Cumhurbaşkanına bütçeyle tahsis edilen ödenek aynı zamanda eski cumhurbaşkanları ve eski başbakanların kendileri ve eşlerine verilecek emekli aylıkları ile eski milletvekillerinin aylıklarını da belirliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı’nın yeni maaşıyla birlikte halen hayatta olan iki eski cumhurbaşkanından Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'in emekli aylıkları 29 bin 800 liradan 32 bin 500 liraya çıkacak. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın aylığı da 22 bin 350 liradan 24 bin 375 liraya yükselecek.

EMEKLİ BAŞBAKAN MAAŞI 24 BİN 328 TL

Yeni bütçeyle halen 22 bin 307 lira olan emekli başbakanların aylık net maaşı önümüzdeki yıl 24 bin 328 liraya yükselecek. Yeni zamla birlikte eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım 24 bin 328 lira emekli başbakan aylığı alacak. Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit’in emekli aylığı da 16 bin 728 liradan 18 bin 243 liraya çıkacak.

MİLLETVEKİLİ EMEKLİSİNE 15 BİN 210 TL

Yeni bütçeyle milletvekili emekli maaşları da Cumhurbaşkanı ödeneğine paralel olarak zamlandı. Emekli milletvekillerine, emekli Cumhurbaşkanı aylığının yüzde 45'i oranında aylık bağlanıyor. Buna göre, önümüzdeki yılın başından itibaren milletvekili emeklilerinin ek ödemeler hariç 13 bin 410 lira olan aylıkları 14 bin 625 liraya yükselecek. Emeklilere ayrıca yüzde 4 de ek ödeme yapılıyor. Böylece emekli vekil aylığı 15 bin 210 liraya çıkıyor.

MEMURA, EMEKLİYE YÜZDE 7.6 ZAM

Cumhurbaşkanı, emekli cumhurbaşkanları, emekli başbakanlar ve emekli milletvekillerinin maaş ve aylıklarına ocak ayından itibaren yüzde 9.06 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 4, temmuzda da yüzde 4 olmak üzere toplamda yüzde 8.16 zam alacak. Bu zamlara ilave olarak her zam döneminde, geçmiş 6 ayda oluşan enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıtılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ocakta alacağı zam son 6 aylık enflasyondaki artışa göre netleşecek. Asgari ücretlilerin 2 bin 20 liralık maaşının ne düzeyde artacağını ise Asgari Ücret Komisyonu belirleyecek.