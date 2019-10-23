Erdoğan’ın maaşına 2020’de 7 bin lira zam

Cumhurbaşkanlığı, 2020’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına 7 bin lira zam yapılmasını teklif etti.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre cumhurbaşkanlığı, bütçe teklifini Meclis’e sevk etti.

Teklifte, Erdoğan’ın 74 bin 500 lira olan maaşının 6 bin 750 lira artarak 81 bin 250 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu da maaşta yüzde 8’lik bir artış anlamına geliyor.

Personel giderleri artıyor

Cumhurbaşkanlığının diğer harcama kalemlerinde de artışa gidildi.

Buna göre personel giderleri için ayrılan ödenek 278 milyon liradan 329 milyon 857 bin liraya yükseltildi.

Mal ve hizmet alımları için bütçe 1 milyar 158 milyondan 1 milyar 660 milyon liraya yükseltildi. Bu tutar, ağustos ayında 68 milyon lira aşılmıştı.

Temsil ve tanıtma giderlerine 92 milyon, görev giderlerine ise 1 milyar 9 milyon lira ödenek ayrıldı.

‘Kar amacı gütmeyen kuruluşlara transferler’ kalemi de 12 milyon 500 milyon liradan 14 milyon liraya çıktı.