Erdoğan'ın Maraş ziyareti KKTC'de protesto ediliyor

Erdoğan'ın 15 Kasım'da Maraş'a yapacağı ziyaret KKTC'de bazı örgütler tarafından protesto ediliyor

Erdoğan'ın 15 Kasım'da Maraş'a yapacağı ziyaret KKTC'de bazı örgütler tarafından protesto ediliyor

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Bağımsızlık Yolu Partisi ile Sol Hareket vatandaşları 15 Kasım günü Lefkoşa'da bulunun Pronto çemberinde buluşmaya ve KKTC Meclis'i ile T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yürümeye davet etti.

Eyleme Devrimci Kominist Birlik ve Kıbrıs Kıbrıslılarındır örgütleri de 15 Kasım Saat 14'de Lefkoşa Pronto çemberine halkı çağırarak destek verdi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ PİKNİK YAPACAK

Bilindiği üzere kapalı bulunan Maraş'a bir kapı açılarak yollar ve refüjlerde düzenlemeler yapılıyor. 15 Kasım tarihinde AKP Genel Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu açılan kapıdan geçerek Maraş'ta bulunan ve Türkiye'de bulunan Konya Belediyesi tarafından inşaa edilen "Maraş Millet Bahçesi'nde" piknik yapacak.

MALLAR İADE EDİLECEK

Kapalı Maraş'ta bulunan mülkler ise BM kararı ile birlikte eski mal sahibi olan Kıbrıslı Rumlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından kuzey KIbrıs'ta bulunan ve iç hukuk mahkemesi olarak kabul gören Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından iade edilmesi bekleniyor.

Komisyona sadece Kapalı Maraş'taki mülkleri ile ilgili 300 civarında Kıbrıslı Rum'un başvurduğu da biliniyor.

15 KASIM'DA DEĞİŞİK EYLEMLER

15 Kasm'daki ziyaret ile ilgili Kıbrıs'ın değişik bölgelerinde çeşitli eylemlerin de olabileceğini belirten kaynaklar Erdoğan'ın kapalı Maraş ziyaretinin güney Kıbrıs'ta da eylemlerle karşılanacağını kaydettiler.