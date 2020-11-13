  • BIST 1.272
  • Altın 461,661
  • Dolar 7,6161
  • Euro 8,9927
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Erdoğan'ın Maraş ziyareti KKTC'de protesto ediliyor

» »
Erdoğan'ın 15 Kasım'da Maraş'a yapacağı ziyaret KKTC'de bazı örgütler tarafından protesto ediliyor
Erdoğan'ın Maraş ziyareti KKTC'de protesto ediliyor

Erdoğan'ın 15 Kasım'da Maraş'a yapacağı ziyaret KKTC'de bazı örgütler tarafından protesto ediliyor

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Bağımsızlık Yolu Partisi ile Sol Hareket vatandaşları 15 Kasım günü Lefkoşa'da bulunun Pronto çemberinde buluşmaya ve KKTC Meclis'i ile T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yürümeye davet etti.

Eyleme Devrimci Kominist Birlik ve Kıbrıs Kıbrıslılarındır örgütleri de 15 Kasım Saat 14'de Lefkoşa Pronto çemberine halkı çağırarak destek verdi.

 

ERDOĞAN VE BAHÇELİ PİKNİK YAPACAK

Bilindiği üzere kapalı bulunan Maraş'a bir kapı açılarak yollar ve refüjlerde düzenlemeler yapılıyor. 15 Kasım tarihinde AKP Genel Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu açılan kapıdan geçerek Maraş'ta bulunan ve  Türkiye'de bulunan Konya  Belediyesi tarafından inşaa edilen "Maraş Millet Bahçesi'nde"  piknik yapacak.

 

MALLAR İADE EDİLECEK

Kapalı Maraş'ta bulunan mülkler ise BM kararı ile birlikte eski mal sahibi olan Kıbrıslı Rumlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından kuzey KIbrıs'ta bulunan ve iç hukuk mahkemesi olarak kabul gören Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından iade edilmesi bekleniyor.

Komisyona sadece Kapalı Maraş'taki mülkleri ile ilgili 300 civarında Kıbrıslı Rum'un başvurduğu da biliniyor.

by-001.jpg

15 KASIM'DA DEĞİŞİK EYLEMLER

15 Kasm'daki ziyaret ile ilgili Kıbrıs'ın değişik bölgelerinde çeşitli eylemlerin de olabileceğini belirten kaynaklar Erdoğan'ın kapalı Maraş ziyaretinin güney Kıbrıs'ta da eylemlerle karşılanacağını kaydettiler.

rizxam-yoik.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reşat Kansoy: "HP tüm ilkelerini hiçe saydı, hedeflerinden uzaklaştı"12 Kasım 2020 Perşembe 22:04
  • Akansoy: "HP'ye kolay gelsin. UBP ile koalisyona girmeyiz"12 Kasım 2020 Perşembe 20:02
  • KKTC'de 3 pozitif vaka!12 Kasım 2020 Perşembe 19:44
  • Bakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi12 Kasım 2020 Perşembe 19:43
  • Saner çalışmalarını sürdürüyor12 Kasım 2020 Perşembe 19:37
  • İstemediği kişilerle arkadaşlık yaptı diye kardeşini silahla vurdu12 Kasım 2020 Perşembe 19:32
  • Akacan tutuksuz yargılanacak!12 Kasım 2020 Perşembe 19:27
  • Akacan'ın avukatları mahkemeye başvurdu!12 Kasım 2020 Perşembe 19:27
  • Tatar, Spehar ile görüştü12 Kasım 2020 Perşembe 19:08
  • Peyzaj Mimarları Odası: “(Maraş’ta) Yapılan park, atıl ve tehlike saçacak mekâna dönüşecek”12 Kasım 2020 Perşembe 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti