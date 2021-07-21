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Erdoğan'ın Maraş'ın statüsüne ilişkin açıklamalarına hangi ülke ne tepki verdi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsüne ilişkin açıklamaları, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ifadeleri başta Rum yönetimi olmak üzere AB, ABD ve İngiltere'nin tepkisini çekti.
Erdoğan'ın Maraş'ın statüsüne ilişkin açıklamalarına hangi ülke ne tepki verdi?

Tatar: Maraş'ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölge askeri bölge statüsünden çıkarılarak

Bu açıklamaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da Kapalı Maraş'ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin askeri bölge statüsünden çıkarılarak, sivil denetime geçeceğini açıkladı.

Tatar, "Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir. Bu adımla, iade talebiyle başvuran hak sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacaktır" dedi.

Güney Kıbrıs ise bölgenin statüsünde yapılacak bir değişikliğin, "Türkiye'nin burayı sahiplenme niyetini" açıkça gösterdiği düşünüyor.

Bölgenin yasal sahiplerine bırakılması ve BM kontrolü altına alınması çağrısı

Kararın "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu belirten Anastasiadis bunun Maraş'ın statüsünde değişiklik yapılmasını yasaklayan BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu belirterek bölgenin yasal sahiplerine bırakılması ve BM kontrolü altına alınması çağrısı yaptı.

 

"BM Güvenlik Konseyi Kararlarına saygı gösterilmeli"

Borrell ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin müzakerelere geri dönme konusunda taviz verilme riski söz konusu. BM Güvenlik Konseyi Kararlarına tam olarak saygı gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Yunanistan: En güçlü şekilde kınıyoruz

Yunanistan da Türk tarafının açıklamalarına cevap verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı paylaşımda, "Yapılan açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

ABD'den kınama

Bir açıklamada ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "BM kararlarıyla tutarsız, kabul edilemez ve geçmişteki çözüm müzakerelerini sürdürme taahhütleriyle bağdaşmayan Maraş'ın bazı bölümlerinin Türk kontrolüne devredileceği duyurusunu kınadığını" açıkladı.

İngiltere'den tepki

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı kararı hakkında endişesinin dile getirerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Twitter'den paylaştığı yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş'ın kapalı alanının yüzde 3,4'ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır" ifadesi yer aldı.

46 yıldır kapalı

46 yıldır kapalı olan ve "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu oldu.

Maraş konusu, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinde kapsamlı bir çözümün parçası olarak da görüşülüyor. Ancak şimdiye kadar müzakerelerde sorunun çözümü neticeye kavuşturulamadı.


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