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Erdoğan’ın “Mart’ta gelecek” dediği İsrail Cumhurbaşkanı yuhalandı

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Yeshivat Mercaz HaRav’ın kurucuları Rabbi Zvi Yehuda HaCohen Kook’un 40’ıncı ölüm yıldönümü için düzenlenen etkinliğe katılan Herzog’un konuşması gündem oldu.
Erdoğan’ın “Mart’ta gelecek” dediği İsrail Cumhurbaşkanı yuhalandı

Yeshivat Mercaz HaRav’ın kurucuları Rabbi Zvi Yehuda HaCohen Kook’un 40’ıncı ölüm yıldönümü için düzenlenen etkinliğe katılan Herzog’un konuşması gündem oldu.

Konuşması sırasında geçen ay Batı Şeria’da İsrail askeri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 78 yaşındaki Filistinli Ömer Abdülmacit Esad’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Filsitin’de Esad üzerinde yapılan otopsi sonucunda usulsüz bir şekilde gözaltına alınan yaşlı adamın strese bağlı olarak kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı. Herzog konuşmasında, “Birkaç gün önce 80 yaşındaki Esad’ın trajik ölümünü duyduk ve bu hepimiz için b ir uyarı işareti olmalıdır. Yahudi ahlakına göre bunu kabul edemeyiz ya da bir şey olmamış gibi devam edemeyiz” dedi.

Herzog’un bu sözleri üzerine bazı katılımcılar İsrail Cumhurbaşkanı’nı yuhaladı. “Utanmalısın” sloganlarının atıldığı etkinlikte Herzog protestoculara da yanıt verdi. Konuşması sırasında bazı katılımcılar salonu terk ederken Herzog, “Birbirimizi tanımalı ve sevmeliyiz sonuçta hepimiz Tanrı’nın suretinden yaratıldık. Yaşamını yitiren bu adam hepimizin büyükbabası olabilirdi” dedi. Herzog’un bu sözleri büyük alkış topladı.

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