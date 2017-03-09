Erdoğan'ın Moskova heyetinde yer alacak bakanlardan biri Işık olabilir

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için yarın Moskova'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da yer alabileceğini söyledi.

Moskova'da gazetecilere açıklamada bulunan Diriöz, Erdoğan'ın heyetinde Işık'ın yer alıp almayacağı sorusu karşısında, "Bu olabilir ya da olmayabilir. Heyette 6—7 bakan yer alacak. Heyetin içeriği oluşturuldu" dedi.Fakat Moskova ve Ankara şu anda Suriye'de askeri alanda işbirliği yapıyor" diyen Diriöz bu nedenle Işık'ın da Moskova'ya gidecek bakanlardan biri olabileceğini söyledi.

Daha önce Bloomberg, Moskova ziyaretinde Erdoğan'a Işık'ın da eşlik edeceğini yazmıştı.

Erdoğan ve heyetinin Rus—Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak için yarın Moskova'ya gitmesi planlanıyor. Bu, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi artından düzenlenen ilk konsey toplantısı olacak. Toplantıda, Putin ve Erdoğan, uçağın düşürülmesi sonrası yaşanan gerilimin atlatılması ardından 4. kez yüz yüze görüşecek.