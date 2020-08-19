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Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklaması sonrası döviz kurlarında sert düşüş

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Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği ‘müjde’ ardından dolar ve avroda sert düşüş meydana geldi.
Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklaması sonrası döviz kurlarında sert düşüş

 

Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği ‘müjde’ ardından dolar ve avroda sert düşüş meydana geldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü bir ‘müjde’ vereceklerine dair açıklaması ardından döviz kurlarında sert bir gerileme yaşandı. Dolar ve avro, 10-15 kuruş kadar geriledi.

Erdoğan açıklama yapmadan önce 7,38 seviyelerinde seyreden dolar, söz konusu açıklama ardından 7,25 seviyelerine kadar geriledi.

Açıklama öncesinde 8,81 TL’ye kadar çıkan avro ise açıklama ardından 8,64 seviyelerinde işlem görüyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın Açılış Töreni'nde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan “Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” demişti.

Erdoğan’ın açıklaması ardından konu hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, ‘müjde’nin Türkiye için ‘eksen değişikliği’ niteliğinde önemli bir haber olacağını savunmuştu.

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