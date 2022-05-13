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Erdoğan’ın NATO çıkışı İskandinav ülkelerinin gündemine oturdu

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecini tetiklerken TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz" sözleri yerel basında gündem oldu.
Erdoğan’ın NATO çıkışı İskandinav ülkelerinin gündemine oturdu

Rusya’nın 24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması iyice tartışılmaya başlanırken, bu konu ile ilgili hiç açıklama yapmayan Türkiye’den dikkat çekici bir çıkış geldi.

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreciyle ilgili sözleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul’da konuyla ilgili olarak, “İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz.  Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz” dedi.

Expressen, Erdoğan’ın açıklamalarını “son dakika” ibaresiyle verdi.

Bu sözler başta İsveç medyası olmak üzere birçok medya kuruluşunda gündem oldu. İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen, internet sitesi üzerinden manşetlerden açıklamalara yer verirken, “Son dakika: Türkiye İsveç’in NATO’ya katılmasını istemiyor” başlığını kullandı.

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