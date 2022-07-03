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Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki rolü Yunan basınında

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Türkiye’nin Madrid’deki NATO Zirvesi’nde elde ettiği kazanımlar Yunan basınında da yer aldı.
Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki rolü Yunan basınında

Türkiye’nin Madrid’deki NATO Zirvesi’nde elde ettiği kazanımlar Yunan basınında da yer aldı.

Ta Nea gazetesi, dış politikada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde bir makale yayımladı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müzakere Sanatı” isimli makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvedeki rolüne vurgu yapıldı.

Yazıda, “Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi’nde gösterdi.” ifadesine yer verildi; “Erdoğan’ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz.” yorumu yapıldı.

Dahası, uzun vadeli bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karlı çıkacağı belirtildi.

Yunanistan-Türkiye arasındaki gerilimin yükselmesinde payı olan Miçotakis hükümeti ise üstü kapalı eleştirildi.

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