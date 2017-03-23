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Erdoğan’ın Nazi benzetmesine İsrail’den tepki

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Erdoğan’ın Nazi benzetmesine İsrail’den tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya yönelik “Nazi” benzetmesine İsrail de tepki gösterdi. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi de Erdoğan’ın sözlerini eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk bakanların Almanya ve Hollanda'da planlanan referandum etkinliklerinin iptal edilmesini "Nazi uygulamasına” benzetmesine bir tepki de İsrail'den geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nachschon, Almanya'ya yönelik Nazi benzetmesini kınadıklarını belirterek, Türkiye'nin adını vermeden "bu tür karşılaştırmaların son derece yersiz” olduğunu söyledi. Sözcü Nachschon, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Yahudi soykırımını anmayı değersizleştirebilecek ve basitleştirebilecek her şeye İsrail'in karşı olduğunu” vurguladı. Nachschon, "bu tür bir karşılaştırmanın yapılmaması için” Yahudi soykırımı konusunda erken eğitimin önemine dikkat çekti.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi de tepkili

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi de Erdoğan'ın sözlerine tepki göstermişti. Konsey Başkanı Josef Schuster Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "geçen günlerde Türk siyasetçilerin Almanya Federal Cumhuriyeti ile Nasyonal Sosyalizm dönemi arasında yaptığı karşılaştırmalar, kırıcı ve kesinlikle yanlış olmasının yanı sıra Nazilerin terörünü sıradanlaştırıyor” şeklinde konuşmuştu.

Schuster, Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i "Nazi uygulaması” yapmakla suçlamasını ve "utanmasalar yeniden gaz odalarını, toplama kamplarını gündeme getirecekler” şeklindeki sözlerini eleştirmişti. Schuster, bu sözleri "korkunç ve soykırım kurbanlarının acılarını aşağılamak” olarak değerlendirmişti.

 

Kaynak:DW

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