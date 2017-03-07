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Erdoğan’ın Nazi benzetmesine Merkel’den yanıt

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Erdoğan’ın Nazi benzetmesine Merkel’den yanıt
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya'daki uygulamaları Nazi uygulamalarına benzetmesine tepki gösterdi. Merkel "Böyle yersiz açıklamaları ciddiye alıp yorum bile yapmak mümkün değil" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan'ın "Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" sözlerine tepki gösterdi. "Böyle yersiz açıklamaları ciddiye alıp yorum bile yapmak mümkün değil" diyen Merkel Türkiye'deki referandum kampanyasında yapılmış olmalarının da bu tür açıklamaları meşrulaştırmadığını söyledi.

Başbakan Merkel bu açıklamaların kendi kendini geçersiz kıldığını, zira Nasyonal Sosyalizm suçlarının yarattığı acıyı zararsız gösterdiğini belirtti.

Türkiye'den yapılan açıklamaların kendini üzdüğünü belirten Merkel, Almanya'da yaşayan Türkler, ortak ekonomik çıkarlar, NATO ortaklığı, radikal İslamcı teröre karşı mücadele gibi birçok konuda iki ülkenin birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin referandum etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil” çıkışı yapmış "Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok oldu sanıyorduk, yanılmışız" diye konuşmuştu.

Türkiye hükümetiyle ifade ve basın özgürlüğü konularında "derin görüş ayrılıkları” olduğunu belirten Merkel bu konuların “tüm açıklığıyla masaya geldiğini” söyledi. Türkiye'de 100’den fazla gazetecinin tutuklu olduğuna dikkat çeken Merkel Alman hükümetinin Alman-Türk gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılması için tüm yolları deneyeceğini bir kez daha vurguladı.

Başbakan Merkel Türkiye hükümeti üyelerinin seçim etkinliği yapmalarının, zamanında ve niyetlerin açık bir biçimde belirtilmesi halinde, yasalar çerçevesinde mümkün olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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