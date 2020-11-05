  • BIST 1.180
  • Altın 526,176
  • Dolar 8,4014
  • Euro 9,9275
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 yeni vaka!

Erdoğan'ın prompter kazası: "İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir"

»
Erdoğan "İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir" dedi. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, bu ifadeyi olduğu gibi kullanan medya organlarının, sonradan da düzeltme yapmadığına dikkat çekti.
Erdoğan'ın prompter kazası: "İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir"

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yanlışlıkla "İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir!” sözlerinin gazeteciler tarafından düzeltilmediğine dikkat çekti.

Bildirici, "Erdoğan'ın prompter kazasını yazamayan medya yanlış cümlesini düzeltemedi" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın "Vatandaşların desteği ile bu çalışmaları hızlandırmak ve bir an önce binalarımızı, şehirlerimizi, mahallelerimizi güvenli hale getirmek zorundayız. İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir. Tek bir kardeşimizin canının ve malının zarar görmemesi için imkanlar dahilinde yapılabilecek her şeyi süratle neticelendirmekte kararlıyız" sözlerini hatırlattı. 

Bildirici şunları yazdı: "Eminim başka biri 'İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden kıymetli değildir' deseydi, dinleyenlerden uyarı gelirdi, birisi seslenirdi düzeltmesi için. Ama ne Erdoğan sözlerini düzeltti ne de oradakilerden 'yanlış oldu' uyarısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir şey olmamış gibi konuşmasını, daha doğrusu metni okumayı sürdürdü. Belli ki, yine bir prompter kazasına uğramıştı. Metni aynen okuyunca oradaki yanlışı olduğu gibi seslendirmişti. Dil sürçmesi de denebilir ama nihayetinde 'Hiçbir şey insanlarımızın canından daha kıymetli değildir' demek yerine, insanların canının kıymetsiz olduğunu söylemişti! Bir siyasetçinin dili sürçtüğünde ya da metinden yanlış okuduğunda farkedip bunu düzeltmiyorsa gazeteciler yanlışı olduğu gibi aktarmaz. Yanlış ya da eksik ifade düzeltilir. Ayrıca düzeltildiği de okura/izleyiciye nedeniyle birlikte duyurulur."

ARA BAŞLIKLA VE KALIN HARFLERLE ÇİZİLMİŞ

Bildirici yazısının ardından da hatanın aynı şekilde durduğuna dikkat çekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prompter kazası, AA, İHA, Sabah ve Hürriyet'in haberlerinde arabaşlıkta hâlâ düzeltilmeden duruyor.Sanırım haberi de kendileri yazmamış Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan almışlar!Bu yanlış orada da aynen arabaşlıkta ve kalın harflerle altı çizilmiş."

113238266-screenshot6.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs Uyarısı05 Kasım 2020 Perşembe 10:52
  • CHP’li vekil: İzmir depremine bakın, Kanal İstanbul’u iptal edin04 Kasım 2020 Çarşamba 19:47
  • Türkiye'de Sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza04 Kasım 2020 Çarşamba 19:34
  • Türkiye'de 77 kişi daha hayatını kaybetti, 2391 yeni 'hasta' var04 Kasım 2020 Çarşamba 19:14
  • Bülent Ecevit’in vefatının üzerinden 14 yıl geçti04 Kasım 2020 Çarşamba 17:00
  • Türkiye'de yeni Koronavirüs genelgesi yayımlandı04 Kasım 2020 Çarşamba 15:14
  • Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi 16 Şubat'a Kadar Doğu Akdeniz'de04 Kasım 2020 Çarşamba 13:00
  • İzmir'deki Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını Tamamlandı04 Kasım 2020 Çarşamba 12:52
  • Türkiye'de temilci bildirmeyen sosyal medya şirketlerine 10'ar milyon lira ceza04 Kasım 2020 Çarşamba 12:43
  • "Karaoğlan"In Vefatının Üzerinden 14 Yıl Geçti04 Kasım 2020 Çarşamba 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti