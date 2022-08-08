  • BIST 2.791,08
  • Altın 1029.295
  • Dolar 17.96
  • Euro 18.3184
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÖdemden Kurtulmak İçin 8 Doğal Yöntem!

Erdoğan’ın ‘Putin-Zelenskiy görüşmesi’ önerisine Rusya’dan yanıt

» »
Rusya'nın Ukrayna işgali 166. güne girerken ateşkes için görüşmeleri yeniden başlatma çabaları da sürüyor
Erdoğan’ın ‘Putin-Zelenskiy görüşmesi’ önerisine Rusya’dan yanıt

Kremlin, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşme düzenlenmesi yönündeki önerisiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, “Sayın Putin’e, Sayın Zelenski’yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım” demişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, şu anda böyle bir görüşme için gerekli temelin bulunmadığını belirtti. Peskov, Putin'in Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüşmesi için, önce iki taraftan müzakere heyetlerinin “ev ödevlerini” yapması gerektiğini ifade etti.

Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmeleri son aylarda dururken, iki ülke müzakerelerin başarısız olması nedeniyle birbirini suçluyor. Türkiye, ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması için diplomatik çabaları sürdürüyor.

DOLAR MESAJI

Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete de değinen Peskov, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi. Rus sözcü, doların güvenilir bir rezerv para birimi olmadığını belirterek “Bu endişe artık çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki doları basan ülke, bu para birimine olan güveni sarstı” dedi.

Çok sayıda ülkenin ticarette doların payını azaltmak ve ulusal para birimlerinin payını artırmak istediğini anlatan Peskov, “Aynı şey Türkiye ile ilişkilerimizde de oluyor. Gaz tedarikimizin bir kısmının ruble ile ödenmesi için İstanbul’da önemli bir anlaşmaya vardık. Ulusal para birimlerinin payının artmaya devam edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde07 Ağustos 2022 Pazar 19:06
  • Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı07 Ağustos 2022 Pazar 14:26
  • Zelenskiy ve eşinin tanışma hikayesi ortaya çıktı: Yalan söyleyerek kandırmış07 Ağustos 2022 Pazar 12:47
  • Çin, ABD’yle askeri diyaloğu kesti, bazı alanlarda işbirliğini durdurdu06 Ağustos 2022 Cumartesi 13:08
  • Çin-Tayvan gerilimi: Tayvan askeri tatbikatların ikinci gününde06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:24
  • Çin'in Paris Büyükelçisi: Tayvan'a askeri operasyon ihtimali var06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:14
  • Pakistan'dan 'Cammu Keşmir’de kötüleşen durum sebebiyle' Hindistan'a nota06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:59
  • Çin'den ABD'ye 'krizi tahrik eden taraf' suçlaması06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:44
  • Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Çin savaş uçakları orta çizgiyi geçti06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:12
  • Tayvan'dan dünyayı endişelendiren açıklama05 Ağustos 2022 Cuma 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti