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Erdoğan'ın Rusya'ya gideceği tarih belli oldu

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Erdoğan'ın Rusya'ya gideceği tarih belli oldu
TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da Rusya'yı ziyaret edeceği öğrenildi. Erdoğan, Rusya'nın ardından 14 Kasım'da da Kuveyt'i ziyaret edecek.

Erdoğan'ın 13 Kasım'daki Rusya'ya gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretinin Soçi'de olacağı ifade edildi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir görüşmesi için hazırlıklar yapıldığını söylemişti.

Putin ve Erdoğan son olarak 28 Eylül'de Ankara'da bir araya gelmişti. İki liderin gündeminde ağırlıklı olarak Suriye krizi yer almıştı.

 

Rusya ve Türkiye, İran'la birlikte, Suriye krizine barışçıl çözüm bulunması için Kremlin'in girişimiyle hayata geçirilen Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri.

Bu görüşmelerin ocak ayında gerçekleşen ilk turunda Suriyeli hükümet yetkilileri ve silahlı muhalif grupların temsilcileri ilk defa bir araya gelmişti.

Öte yandan Rusya'nın Suriye'de hükümet yanlısı ve karşıtı grupları bir araya toplamayı planladığı Suriye Halk Kongresi'ne PYD'nin de davet edilmesi iki ülke arasında gerginliğe sebep olmuştu. En son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın bize söylediği, toplantının ertelendiği ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği" ifadesini kullanmıştı.

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