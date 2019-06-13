Erdoğan’ın ‘S-400’de işi bitirdik’ açıklamasının etkisiyle kur yükselişte

Euro, sterlin ve dolar ne kadar? güncel döviz kurları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik artan endişeler ve küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle dolar/TL yükseldi.

Merkez Bankası’nın dün faiz indirimi yapmaması ardından yönünü aşağı çeviren ve saat 17.10’da 6.7835/6.7890 seviyesinde olan dolar/TL dün akşam saatlerinde yükselişe geçti. Bu sabah 10.00 5.85’e yakın seviyelerde seyrediyor.

Aynı saatlerde sepet bazında TL 6.2023/6.2086, avro/TL 6.5530/6.5685 seviyesinde.

Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini aldığını ve ‘bu işin bittiğini’ söyledi. Erdoğan ay sonunda G20 toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde bir telefon görüşmesi de yaparak konuyu çözmek istediğini belirtti.

‘Bu seviyelerin fazla iyimser olduğunu düşünüyorum‘

Bir bankacı Erdoğan’ın dün akşamki açıklamaları ve ABD’de borsa endekslerinde gözlenen gerilemenin dolar/TL’de tekrar yükselişe neden olduğunu söyleyerek, “Fed’den faiz indirim beklentilerinin olduğu bir ortamda kurda bir miktar düşüş makul ancak S-400 konusunda hala bir ilerleme kaydedilmemişken bu seviyelerin fazla iyimser olduğunu düşünüyorum. MB dünkü açıklaması ile faiz indirimlerine kapıyı araladı ancak mevcut ortamda Temmuz ayı zor görünüyor. S-400 konusu çözülür veya bir şekilde ötelenirse o zaman TL’ye olumlu yansıyacaktır ki bu durumda MB’den de ilk fırsatta 100 baz puan civarı bir indirim beklenebilir” dedi.