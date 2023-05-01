Erdoğan’ın seçim afişleri Almanya’da tepki çekti: Almanya sokaklarına geldi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere günler Almanya'da yeni bir kriz ortaya çıktı... TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim afişlerine izin verilmesi ülkede tepki çekerken yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Uluslararası kamuoyu 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden çıkacak sonuçlara kilitlenmişken, Almanya’da da seçim kampanyaları büyük bir kriz yarattı…

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’de yer alan haberde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim afişlerinin asılmasına izin verilmesinin yarattığı yankıya yer verildi.

Bild gazetesi, Erdoğan’ın seçim afişleri ile ilgili bir haber yayınladı.

“Büyük şehir seçim afişine onay verdi. Erdoğan posterleri Almanya’nın sokaklarında” başlığıyla paylaşılan haberde, “69 yaşındaki Erdoğan, 1.5 milyon gurbetçinin oyunu istiyor. Erdoğan’ın Nürnberg’deki seçim afişleri şimdi ortalığı karıştırdı. Gülümseyen bir Erdoğan ve yanında ‘Doğru Zaman, Doğru Adam’ yazıyor” denildi.

Nürnberg’deki birçok caddede afişlerin yer aldığına dikkat çekilirken, “Erdoğan’ın AKP’sinin afişleri merkez tren istasyonunda da asılıyor” yorumu yapıldı. Nürnberg belediye yönetimi, “Seçimler sebebiyle şehrin eski bölümünün dışında 22 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında özel izinle 25 afişini asılmasına onay verildi” açıklamasını yaptı.

Bavyera Eyalet Parlamentosu’nda görevli Yeşiller’in vekili Cemal Bozoğlu, “Bazı AKP afişleri kaldırıldı fakat bunun sebebi belediyenin kararını değiştirmesi mi belli değil” ifadesini kullandı. Bild gazetesi ise, “Fakat bu soru akıllarda kaldı, Türkiye’deki seçimler için Almanya’da neden seçim afişleri var? Yerel seçimler için bile çok sıkı şartlar var” yorumunu yaptı.

“2017’DE İZİN VERİLMEMİŞTİ”

Almanya’daki afişlerin Twitter’da da büyük tepki topladığına dikkat çekilirken Alman insan hakları aktivisti Beck, “2017’de Alman İçişleri Bakanlığı afişlere izin vermemişti fakat şimdi veriyor. Türkiye’deki seçimlerin sokaklarımızda yeri yok. Türk partiler Almanya’da ayrıcalıklarını yaşıyorlar” dedi. Beck, “Kamusal alan, aydınlığın, azınlık haklarının ve kadın haklarının düşmanının posterleri için kullanılıyor” yorumunu yaptı.

Bild’deki haberde, “Şu an Erdoğan için her şey ortada: Anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile kafa kafaya yarış var. Buna ek olarak Erdoğan şu aralar sağlık sorunuyla uğraşıyor ve bazı seçim kampanyalarını iptal etti” ifadesi kullanıldı.