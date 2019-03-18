Erdoğan'ın seçim çalışmaları tam hız: "İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız"

Erdoğan, "Çanakkale'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Çanakkale'de verilen mücadeleyi kavramayan kimseye, bu ülkenin ekmeği de suyu da havası da helal olmaz. Çanakkale'yi hazmedemeyen, İstiklal Harbimizin kodlarını çözemez. Çanakkale Savaşı'nı savaşlardan bir savaş sananın, bu topraklarla da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur.

— Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa emin olun ki tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz.

— Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asra rağmen sınamaya devam ediyorlar. Ülkemizden 16 bin 500 kilometre uzaklıkta, Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Mesajınızı aldık, niyetinizi anladık. Kininizin canlı olduğunu anladık… Biz buradayız, Çanakkale'deyiz.

— Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız. Kıyamete kadar burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız.

— Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yazdık. Bugün yine yazacağız, yine yazacağız, yine yazacağız.

— İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar.