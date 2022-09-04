Erdoğan’ın sözleri İngiltere’de gündem oldu: Savaş çıkarmayı mı planlıyor?

Kısa bir süre önce ilişkilerin normal seyrinde ilerlediği Ankara-Atina hattında tansiyon her geçen gün yükseliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı bir etkinlikte, söylediği sözler, "Savaş mı planlanıyor" tartışmasını da beraberinde getirdi.

Dün Samsun’da katıldığı bir etkinlikte Yunanistan’a yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İngiltere’de tartışmaya neden oldu… İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Erdoğan’ın sözlerini, “Erdoğan, Yunanistan ile Akdeniz’de bir savaş mı planlıyor” başlığıyla okurlarına duyurdu.

Dün katıldığı etkinlikte konuşan Erdoğan, “Yunanistan’a Ege adaları üzerinden de sert bir mesaj gönderen Erdoğan, “Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz” demişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Erdoğan’ın açıklamalarını, “Türkiye Yunanistan ile savaş mı planlıyor” başlığıyla okurlarına duyurdu.

“ERDOĞAN’DAN BİR İLK”

Erdoğan’ın “gereğini yaparız” sözlerinin bir tehdit olduğunu yazan Daily Mail, “İki ülke Kıbrıs ve denizlerdeki mücadeleler sebebiyle karşı karşıya. Fakat ilk kez Erdoğan, Yunanistan’ı Ege’deki adaları işgal etmekle suçladı” yorumunu yaptı.

Gazete, Erdoğan’ın NATO müttefiki Yunanistan’a çok sert ifadeler kullandığını aktarırken, Ankara’nın daha önce Atina’yı Ege’deki adaları silahlandırmakla suçladığını da yazdı. Fakat Erdoğan’ın daha önce böyle bir açıklaması olmadığı da hatırlatıldı.

Erdoğan’ın açıklamalarına Yunanistan yönetiminden yanıt geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Müttefiklerimizi ve partnerlerimizi bu provokatif açıklamalar konusunda bilgilendireceğiz ve kimin bu tehlikeli dönemde ittifaka dinamit attığını göstereceğiz” denildi.