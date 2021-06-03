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Erdoğan'ın sözleri sonrası Dolar/TL rakor kırmıştı; "Programın ülkeye maliyeti 90 milyar lira oldu"

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki akşam TRT'de katıldığı yayında, “TCMB başkanı ile görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart” açıklamasının ardından Dolar/TL rekor kırdı.
Erdoğan'ın sözleri sonrası Dolar/TL rakor kırmıştı; "Programın ülkeye maliyeti 90 milyar lira oldu"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki akşam TRT'de katıldığı yayında, “TCMB başkanı ile görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart” açıklamasının ardından Dolar/TL rekor kırdı. Politikacılar, kurda 20 kuruşluk artışa neden olan televizyon programının ülkeye maliyetinin 90 milyar TL olduğuna dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Erdoğan, “Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz- ağustos buraları bulacağız ki; faiz düşmeye başlasın” demişti. Erdoğan, faizlerin düşmesi halinde maliyet enflasyonunun zayıflayacağını savunarak, “Faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra önceki gece bankalar arası piyasalarda dolar 8.7795 liraya, Euro ise 10.7246 liraya yükseldi. Faiz yorumunun piyasaları sallamasından sonra ekonomist ve politikacılardan Erdoğan'a sert eleştiriler geldi.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, ülkenin 450 milyar dolarlık dış borcuna dikkat çekerek, “TRT'deki programda, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı faiz açıklaması nedeniyle kurda yaklaşık 20 kuruşluk bir artış oldu. Bir televizyon programının ülkeye maliyeti 90 milyar TL” diye konuştu.

Gözler temmuz ve ağustos ayı toplantılarında: Piyasalarda tansiyon artacak

Bankacılara göre TCMB'nin politika faizini yüzde 19 ile dünyanın en yüksek oranlarında tutması piyasalardaki satış baskısını hafifleten en büyük etkenlerden biri. Ancak TCMB bir indirim sinyali vermese de bankanın kısa sürede bunu gerçekleştireceği endişesi TL üzerinde baskı yaratıyor. Dolayısıyla yatırımcılar siyasetin düşük faiz ısrarını dikkate alarak kısa vadede indirim olacağı endişesini taşıyorlar. Artık bu noktadan sonra, TCMB'nin 14 Temmuz ve 12 Ağustos'ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantıları kritik bir hale geldi. Bu toplantılarda faiz indirimi gelip gelmeyeceği beklentisi yüksek olacağı için piyasalarda tansiyon da artacak. Dolar günü 8.5850 liradana, Euro ise 10.4750 liradan tamamladı. TL, bir gün içinde dolar karşısında yüzde 3.3 değer yitirdi.

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