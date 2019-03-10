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Erdoğan'ın sözlerinin ardından bir grup "Ezana uzanan eller kırılsın" sloganı attı(video)

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Erdoğan 8 Mart'ta gerçekleştirilen yürüyüş için "Güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup ezana sloganlarla, ıslıklarla terbiyesizlik etti" demişti
Erdoğan'ın sözlerinin ardından bir grup "Ezana uzanan eller kırılsın" sloganı attı(video)

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 8 Mart’ta Taksim’de polisin biber gazı ve plastik mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği eylemle ilgili “CHP ve HDP’nin öncülüğünde bir grup güya kadınlar için Taksim'de bir araya geldi, ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler. Bunlar hiç İstiklal Marşı okumamışlardır. Ezana sahip çıkmayanlar, düşman kapımıza dayandığında onları alkışlar” sözlerinin ardından “Ezana uzanan eller kırılsın” sloganları atan bir grup Taksim’de toplandı.

Polisin, İstiklal Caddesi’nden başlayıp eğlence mekanları ile ünlü Mis Sokak’tan Tarlabaşı yönüne ilerleyen gruba müdahale etmediği görüldü.

 

Ne olmuştu ?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart’ta Taksim’de polisin biber gazı ve plastik mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği eylemle ilgili konuştu. Erdoğan, bütün eylem boyunca ıslıkların çalındığı akşamda çekilen kısa bir videoyu halka izletirken, “CHP ve HDP’nin öncülüğünde bir grup güya kadınlar için Taksim'de bir araya geldi, ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler. Bunlar hiç İstiklal Marşı okumamışlardır. Ezana sahip çıkmayanlar, düşman kapımıza dayandığında onları alkışlar” dedi. Erdoğan ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Taksim'de kutlayan kadınların "ezan ve bayrak düşmanı" olduğu görüşünü dile getirdi.

Polis, İstanbul'da 2003 yılından beri her sene düzenlenen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etmişti. Saat 19.30’daki başlama saati öncesinde İstiklal Caddesi'ni hem Taksim Meydanı hem Tünel tarafından geçişi kapatan polis, yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadını biber gazı ve plastik mermi kullanarak ara sokaklara ve paralel caddelere dağıtmıştı. Eylemde bulunan kadınlar, polisin sert müdahalesi sırasında izdiham yaşandığını, ezan sesinin duyulmadığını belirtiyor. Kadınlar, ıslıkların ezana değil barikata, kadınların yürüyüşlerini engelleyenlere olduğunu ifade etti.

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