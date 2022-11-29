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Erdoğan’ın Suriye açıklamalarına Esad’ın danışmanından yanıt geldi

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Geçen hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini dile getiren TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt Esad'ın en güvendiği isimlerden olan Bouthaina Şaban'dan geldi.
Erdoğan’ın Suriye açıklamalarına Esad’ın danışmanından yanıt geldi

Türkiye bir yandan Suriye’ye yeni bir askeri operasyon hazırlığı içerisindeyken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, “Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız” sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Savaşın ve kaosun yıllardır bitmek bilmediği Suriye’den Erdoğan’ın görüşme sinyaline yanıt geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın en güvendiği isimlerden biri olan ve Esad’ın danışmanı olan Bouthaina Şaban, merkezi İstanbul’da bulunan ve Mısır yönetimine muhalif olan Al-Sharq TV’ye konuştu.

“RESMİ BİR ŞEY YOK”

Şaban, “Şam, Türkiye’den gelen bütün açıklamalara inanmıyor çünkü bunların gerçeklikle bir ilgisi yok” dedi. Türkiye’den gelen Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine yönelik açıklamalara Suriye’nin güveninin olmadığını belirten Şaban, Suriye’de yayın yapan Al-Ikhbariya TV’ye de, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları medyanın tüketimi içindi. Türk yetkililer tarafından medyada yer alan bütün açıklamalara güvenmiyoruz, bunlarda resmi herhangi bir şey yok” dedi.

Şaban, “Bu tür açıklamalar aylardır var. Fakat bunları kendi çıkarları, belki seçim için ya da diğer ülkelere karşı kullanmak için ya da başkalarına baskı kurmak için yapıyorlar. Bu açıklamaların kendi planları var ve bunların gerçekle bir ilgisi yok” dedi.

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